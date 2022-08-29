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Антони прилетел в Англию на медосмотр перед подписанием контракта с «Манчестер Юнайтед»

Антони прилетел в Англию на медосмотр перед подписанием контракта с «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Аякса» Антони уже прилетел в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что контракт футболиста с «красными дьяволами» будет действовать до июня 2027 года с опцией продления до 2028 года. Манкунианцы заплатят за переход 22-летнего бразильского футболиста € 100 млн. По сумме сделки этот переход должен стать рекордным для нидерландского чемпионата – Эредивизии.

22-летний Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году из бразильского «Сан-Паулу». В текущем сезоне нападающий в трёх матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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