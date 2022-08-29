Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения по голкиперу «Ньюкасла» Дубравке

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения по голкиперу «Ньюкасла» Дубравке
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» достиг принципиального соглашения с «Ньюкаслом» по голкиперу Мартину Дубравке. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, вратарь перейдёт к «красным дьяволам» на правах аренды с последующей возможностью покупки игрока за сумму около € 6 млн.

По сведениям инсайдера, личные условия контракта Дубравки с «Манчестер Юнайтед» уже согласованы. В данный момент манкунианцы обсуждают с «Ньюкаслом» окончательные детали перехода.

Мартин Дубравка выступает за «сорок» с 2017 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги вратарь сборной Словакии провёл 26 встреч, в которых пропустил 35 мячей. Восемь матчей он отстоял «на ноль».

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
«Всё дело в деньгах, это грустно». Тренер «Аякса» — об Антони в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022