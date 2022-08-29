«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения по голкиперу «Ньюкасла» Дубравке

«Манчестер Юнайтед» достиг принципиального соглашения с «Ньюкаслом» по голкиперу Мартину Дубравке. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, вратарь перейдёт к «красным дьяволам» на правах аренды с последующей возможностью покупки игрока за сумму около € 6 млн.



По сведениям инсайдера, личные условия контракта Дубравки с «Манчестер Юнайтед» уже согласованы. В данный момент манкунианцы обсуждают с «Ньюкаслом» окончательные детали перехода.



Мартин Дубравка выступает за «сорок» с 2017 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги вратарь сборной Словакии провёл 26 встреч, в которых пропустил 35 мячей. Восемь матчей он отстоял «на ноль».

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?