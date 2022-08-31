Нападающий ЦСКА Гайч: я был очень спокоен. Гол оставался вопросом времени
Поделиться
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что чувствовал, когда забивал гол в ворота «Торпедо» в матче Кубка России.
«Я был очень спокоен, потому что я знаю, что я тяжело и напряжённо ежедневно работаю на тренировках. Гол оставался вопросом времени. Рано или поздно он всё равно бы случился. Я выходил на поле с мыслью, что нужно попытаться создать какой-то голевой эпизод, и получится забить. Но если не получится, то я тоже был спокоен, потому что считал, что всё случится само собой», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.
В дебюте встречи отличились номинальные гости – на 14-й минуте голом отметился полузащитник Никита Ермаков. На 68-й минуте армейцы сумели укрепить своё преимущество благодаря голу Адольфо Гайча.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
21:05
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:44
-
20:44
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:13
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:55
-
19:51
-
19:51
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:19
-
19:16
Партнерский контент