Нападающий ЦСКА Гайч: я был очень спокоен. Гол оставался вопросом времени

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что чувствовал, когда забивал гол в ворота «Торпедо» в матче Кубка России.

«Я был очень спокоен, потому что я знаю, что я тяжело и напряжённо ежедневно работаю на тренировках. Гол оставался вопросом времени. Рано или поздно он всё равно бы случился. Я выходил на поле с мыслью, что нужно попытаться создать какой-то голевой эпизод, и получится забить. Но если не получится, то я тоже был спокоен, потому что считал, что всё случится само собой», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

В дебюте встречи отличились номинальные гости – на 14-й минуте голом отметился полузащитник Никита Ермаков. На 68-й минуте армейцы сумели укрепить своё преимущество благодаря голу Адольфо Гайча.