Бейи обвинил «Манчестер Юнайтед» в фаворитизме в пользу англичан
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи, выступающий на правах аренды за «Марсель», обвинил руководство английского клуба в фаворитизме. По мнению Бейи, в «МЮ» предпочтение отдаётся английским футболистам.
«Клуб не должен отдавать предпочтение английским игрокам, он должен давать шанс каждому.
Конкуренция должна поощряться, начиная с раздевалки, клуб не должен заботиться только о некоторых. У меня всегда было ощущение, что в «Юнайтед» английский игрок был в приоритете.
В «Челси» или другом большом клубе такое не происходит. Некоторые полагают, что выход в стартовом составе является чем-то само собой разумеющимся. Это ослабляет команду. К счастью, у тен Хага сильный характер. Надеюсь, что он изменит динамику», — цитирует Бейи The Telegraph.
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