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«Ференцварош» под руководством Черчесова победил «Трабзонспор» в ЛЕ

«Ференцварош» под руководством Черчесова победил «Трабзонспор» в ЛЕ
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Сегодня, 8 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором венгерский «Ференцварош» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской из Неаполя. В итоге матч завершился победой «Ференцвароша» со счётом 3:2.

«Ференцварош» повёл со счётом 2:0 уже к 29-й минуте. По голу забили нападающий Токмак Нгуен и полузащитник Адама Траоре. А с 16-й минуты хозяева остались в меньшинстве. С поля был удалён защитник Эльдар Чивич. Нападающий «Трабзонспора» Макси Гомес сократил отставание в счёте. Но ещё до перерыва Токмак Нгуен реализовал пенальти и восстановил разрыв. Форвард Умут Бозок помог гостям вновь приблизиться вплотную, но спастись турецкий клуб не смог.

«Ференцварош» набрал три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Трабзонспор» (0) – на последней позиции.

Лига Европы. Группа H. 1-й тур
08 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
3 : 2
Трабзонспор
Трабзон, Турция
1:0 Нгуен – 5'   2:0 Траоре – 29'   2:1 Гомес – 39'   3:1 Нгуен – 44' (пен)   3:2 Бозок – 71'
Удаления: Чивич – 16' / нет
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