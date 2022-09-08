«Ференцварош» под руководством Черчесова победил «Трабзонспор» в ЛЕ

Сегодня, 8 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором венгерский «Ференцварош» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской из Неаполя. В итоге матч завершился победой «Ференцвароша» со счётом 3:2.



«Ференцварош» повёл со счётом 2:0 уже к 29-й минуте. По голу забили нападающий Токмак Нгуен и полузащитник Адама Траоре. А с 16-й минуты хозяева остались в меньшинстве. С поля был удалён защитник Эльдар Чивич. Нападающий «Трабзонспора» Макси Гомес сократил отставание в счёте. Но ещё до перерыва Токмак Нгуен реализовал пенальти и восстановил разрыв. Форвард Умут Бозок помог гостям вновь приблизиться вплотную, но спастись турецкий клуб не смог.



«Ференцварош» набрал три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Трабзонспор» (0) – на последней позиции.