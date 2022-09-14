Д. Комбаров: претензии «Амкала»? Судейство я не обсуждаю

Главный тренер санкт-петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров после победы в матче 1/64 финала Кубка России с любительской командой «Амкал» (2:2, 4:2 пен.) прокомментировал претензии к судьям со стороны соперника, а также нервозность игроков его команды в концовке основного времени.



«Претензии «Амкала»? Судейство я не обсуждаю.



Может, в концовке появилась какая-то нервозность. Может, низко сели. Часто смотрели на табло. Будем ещё разбирать моменты», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, в 1/128 финала «Звезда» оказалась сильнее «Ядра» со счётом 2:1. Соперник клуба в 1/32 финала станет известен позже. «Амкал» в 1/256 финала обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.), а в следующей стадии — «Тверь» (1:0).