«Это «привоз» от судьи. Матч должны переиграть». Скандал в кубковой игре «Амкала»

На стадии 1/64 финала Кубка России в Санкт-Петербурге сошлись «Амкал» и местная «Звезда». Медийная команда открыла счёт уже на 15-й минуте после удара головой Сергея Кирякова – 1:0. Михаил Прокопьев исполнил отличный навес в штрафную с левого фланга и благодаря ускорению и точной игре головой защитник «Амкала» вывел свою команду вперёд.

«Звезда» отыгралась через девять минут. Команда Дмитрия Комбарова быстро разыграла штрафной после нарушения правил, чего никак не ожидали игроки «Амкала», и Никита Першин пробил мимо Александра Маменко – 1:1.

Гол получился скандальным

Даже на повторе видно, что игроки «Амкала» просто не ожидали такого развития событий. А наш эксперт Игорь Федотов и вовсе заявил, что засчитывать мяч было нельзя, а матч должны переиграть.

– Гол «Звезды» в ворота «Амкала» нельзя было засчитывать. Во-первых, мяч был введён в игру не с того места, он прокатился ещё два метра, – объясняет арбитр, – «Амкал» должен подать протест, а матч должны переиграть. Во-вторых, действия арбитра в этом моменте – это просто катастрофа. Он задурил игроков «Амкала», начал что-то им вещать, а они рты разинули. Судья должен был не давать ввести мяч в игру до сигнала. Если бы это была не медийная команда, то игрок «Амкала» бы встал у мяча и не дал его разыграть.

Есть рекомендации, что стандарты у штрафной пробиваются по свистку. А часто такие быстрые розыгрыши ещё и отменяются, судья должен разобраться в эпизоде, объяснить, проконтролировать всё. Так что тут «привоз» от судьи, он забил на правила – просто пренебрежительное отношение к медийной команде.

Перед перерывом «Амкал» пропустил второй гол. Дмитрий Великородный поразил дальнюю девятку роскошным ударом – 1:2.