Булыкин: «Ференцварош» Черчесова приблизился на шаг к мечте — выход из группы ЛЕ

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от выступления венгерского «Ференцвароша», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, в Лиге Европы.

«Очень хорошо, что у «Ференцвароша» получилось обыграть «Монако» на чужом поле. Хоть венгры и не сильнее, но получилось добиться хорошего результата и приблизиться на шаг к мечте — к выходу из группы.



Футбол непредсказуем. Можно выиграть у лидера, а затем проиграть аутсайдеру. Важно не расслабляться и настраиваться на следующие матчи. Если один раз обыграют «Црвену Звезду», то задача фактически будет выполнена.



Работа Черчесова? Можно посмотреть по результатам. Да, не получилось выйти в Лигу чемпионов. Зато сейчас команда выступает в Лиге Европы. Для иностранных команд это солидная прибавка к бюджету. Думаю, пока все довольны, но хотят большего – добиться превосходных результатов, выйти из группы и пошуметь там», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.