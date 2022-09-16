Кержаков оценил шансы «Ференцвароша» Черчесова выйти в плей-офф Лиги Европы

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков оценил шансы венгерского «Ференцвароша», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, на выход из группы в Лиге Европы.

«Думаю, у «Ференцвароша» очень высокие шансы на выход в следующий этап — сейчас у них будут спаренные встречи с «Црвеной Звездой». При той игре, которую я видел, у них есть все шансы набрать положительное количество очков и обеспечить выход из группы. Вполне возможно это сделать.



Шансы в плей-офф? Будет зависеть от многих факторов — это же будет уже в следующем году. Важно, что будет происходить с командой, какой соперник им достанется. Уйдут футболисты или нет. Основная задача, думаю, попасть в плей-офф Лиги Европы», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Ференцварош» находится в одной группе с турецким «Трабзонспором», «Монако» и сербской «Црвеной Звездой». После двух туров группового этапа венгерский клуб с шестью очками лидирует в группе.