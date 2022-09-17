Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинченко может сыграть с «Брентфордом». Он не попал в заявку сборной Украины из-за травмы

Зинченко может сыграть с «Брентфордом». Он не попал в заявку сборной Украины из-за травмы
Комментарии

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может сыграть в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом». Об этом рассказал главный тренер клуба Микель Артета. Ранее стало известно, что футболист пропустит ближайшие матчи сборной Украины из-за травмы.

«Нам нужно подождать до субботы, чтобы принять решение. То, в каком положении он был, то, что мы решили сделать в международную паузу на матчи сборных, не означает, что мы собираемся сделать то же самое в чемпионате. Так что мы ждём, чтобы принять решение», — цитирует Артету Football.London.

Зинченко стал третьим футболистом сборной Украины, который пропустит матчи Лиги наций с Шотландией (21 и 27 сентября) и Арменией (24 сентября). Ранее стало известно, что не будут вызваны вратарь Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

Новость по теме
Микель Артета обратился к бразильцам «Арсенала», которых не вызвали в сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022