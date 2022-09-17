Зинченко может сыграть с «Брентфордом». Он не попал в заявку сборной Украины из-за травмы

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может сыграть в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом». Об этом рассказал главный тренер клуба Микель Артета. Ранее стало известно, что футболист пропустит ближайшие матчи сборной Украины из-за травмы.
«Нам нужно подождать до субботы, чтобы принять решение. То, в каком положении он был, то, что мы решили сделать в международную паузу на матчи сборных, не означает, что мы собираемся сделать то же самое в чемпионате. Так что мы ждём, чтобы принять решение», — цитирует Артету Football.London.
Зинченко стал третьим футболистом сборной Украины, который пропустит матчи Лиги наций с Шотландией (21 и 27 сентября) и Арменией (24 сентября). Ранее стало известно, что не будут вызваны вратарь Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко.
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