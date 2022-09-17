Микель Артета обратился к бразильцам «Арсенала», которых не вызвали в сборную

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета обратился к двум бразильским игрокам своей команды — защитнику Габриэлу Магальянсу и нападающему Габриэлу Жезусу. Оба футболиста не попали в заявку национальной команды на предстоящие матчи.



«Что я должен сделать сейчас, так это попытаться убедить их, что они должны продолжать работать, не опускать голову, принять решение, которое принял тренер сборной Бразилии, и дать ещё больше причин, если это необходимо, чтобы дать понять, что они должны должны быть в составе», — сказал Артета на пресс-конференции.

Оба футболиста желают попасть на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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