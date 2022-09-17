Защитник «Торпедо» Шапич: классно забить гол ЦСКА в такой важной игре
Поделиться
Защитник «Торпедо» Стефан Шапич, автор гола в ворота московского ЦСКА в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, поделился впечатлениями от проведённой встречи.
«Прекрасные эмоции. Это была важная победа. Теперь мы смотрим вперёд с хорошими ощущениями. Очень классно забить победный гол в такой важном матче. Мы надеемся, что сможем остаться в РПЛ. У нас отличная команда, мы можем этого добиться», — передаёт слова Шапича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, «Торпедо» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Матч проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. В следующем туре армейцами сыграют с «Химками», а «Торпедо» отправится в гости к воронежскому «Факелу».
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
17:45
-
17:43
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
17:08
-
17:06
-
16:58
-
16:58
-
16:52
-
16:50
-
16:47
-
16:46
-
16:41
-
16:38
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:24
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:45
-
15:30
-
15:20
Партнерский контент