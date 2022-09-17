Защитник «Торпедо» Шапич: классно забить гол ЦСКА в такой важной игре

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич, автор гола в ворота московского ЦСКА в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, поделился впечатлениями от проведённой встречи.

«Прекрасные эмоции. Это была важная победа. Теперь мы смотрим вперёд с хорошими ощущениями. Очень классно забить победный гол в такой важном матче. Мы надеемся, что сможем остаться в РПЛ. У нас отличная команда, мы можем этого добиться», — передаёт слова Шапича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Торпедо» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Матч проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. В следующем туре армейцами сыграют с «Химками», а «Торпедо» отправится в гости к воронежскому «Факелу».