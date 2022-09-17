Защитник «Торпедо» ответил, что должно произойти, чтобы матч клуба собрал полные «Лужники»

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором его команда победила со счётом 1:0, поделился мнением о заполняемости стадиона «Лужники» во время сегодняшнего матча.

«Что должно произойти, чтобы арена заполнилась целиком? Не знаю, даже если собрать всех болельщиков со всех команд РПЛ, то, наверное, не соберётся 81 тысяча. Не представляю, что должно произойти. Хотя у нас достаточно много болельщиков. Наверное, надо сказать болельщикам «Торпедо» по всей России, чтобы приехали на игру — в таком случае арена точно заполнится. Ну или выйти в финал Кубка. У нас фанаты не только в России, но и во всём мире — они следят и звонят. Их точно больше 81 тысячи», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.