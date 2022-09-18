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Томас Цорн прокомментировал свои слова про 12-й номер болельщиков

Томас Цорн прокомментировал свои слова про 12-й номер болельщиков
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал свои резонансные слова о том, что 12-й номер команды не принадлежит болельщикам.

«Очень жалко, что некоторые люди читают только заголовки. Это ни в коем случае не было сказано в этом контексте. Это слово я использовал для обозначения количества болельщиков, которые поддерживают команду. Именно это я хотел сказать. Считаю, что меня не так поняли», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Победу в матче одержал «Спартак» со счётом 1:0.

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