«Никто не умер — жизнь такая». Карпин — о недопуске сборной России на Евро-2024
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о недопуске национальной команды к участию в чемпионате Европы по футболу, который пройдёт в 2024 году.
«Как переваривать игрокам пропуск двух турниров? Как и всем людям. Никто не умер, жизнь такая. А олимпийцам каково? Сборная будет собираться на товарищеские матчи, они нужны, чтобы сохранять мотивацию. Для футболистов этого достаточно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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