«Никто не умер — жизнь такая». Карпин — о недопуске сборной России на Евро-2024

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о недопуске национальной команды к участию в чемпионате Европы по футболу, который пройдёт в 2024 году.

«Как переваривать игрокам пропуск двух турниров? Как и всем людям. Никто не умер, жизнь такая. А олимпийцам каково? Сборная будет собираться на товарищеские матчи, они нужны, чтобы сохранять мотивацию. Для футболистов этого достаточно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.