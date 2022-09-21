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Кутепов объяснил, почему не стал звонить Федуну после ухода из «Спартака»

Кутепов объяснил, почему не стал звонить Федуну после ухода из «Спартака»
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Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал, почему не стал звонить бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну после ухода.

«После травмы работал исходя из того, что у меня действующий контракт, думал о восстановлении. Ближе к концу сезона понял, что в «Спартаке» не останусь, хотя мне об этом никто не сообщал. Принял это как данность, у меня была затяжная травма. Да, в какой-то момент мы договорились, но, видимо, не судьба мне была остаться. У меня нет ни к кому претензий – всех можно понять.

Не говорил ни с Федуном, ни с Каттани. Да, пообщался с ребятами, персоналом, медицинским стаффом, но прощаний с руководством не было ― ни с моей, ни с их стороны. Я спокойно к этому отнёсся. Почему не попрощался с Федуном? Да у него и так дел куча, зачем ему ещё со мной разговаривать, ха-ха? И без меня есть, чем заняться.

Из футболистов были и такие, кто до последнего говорил: «Да сейчас подпишешь контракт». В последний день, ага. С Ромой Зобниным постоянно видимся, мы соседи. Ни с кем не прощался – со всеми ещё будем пересекаться на поле», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака» «В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака»
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