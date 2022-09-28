«Милан» готов продлить контракт с Оливье Жиру

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру может продлить контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Даниэле Лонго на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, «Милан» подготовил предложение о продлении соглашения с 35-летним французским форвардом. Сообщается, что итальянский клуб готов заключить новый контракт с Жиру, рассчитанный до июня 2024 года.



Напомним, Оливье Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в семи матчах итальянской Серии А, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Жиру играл в таких командах, как «Арсенал», «Челси», «Монпелье», и в других клубах. С 2011 года Жиру вызывается в национальную команду Франции.

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