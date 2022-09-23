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Жиру — самый возрастной автор гола в истории сборной Франции

Жиру — самый возрастной автор гола в истории сборной Франции
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру стал самым возрастным бомбардиром в истории национальной команды.

Форвард отметился голом в матче Лиги наций УЕФА с Австрией (2:0) в возрасте 35 лет 357 дней. Предыдущее достижение принадлежало Роже Маршу, забившему гол в возрасте 35 лет 287 дней в декабре 1959 года с игре с Испанией.

Жиру в составе сборной Франции отметился 49 голами, лучший бомбардир в истории французской команды — Тьерри Анри (51).

Напомним, Франция занимает третье место в таблице группы 1 лиги А, набрав пять очков после пяти проведённых встреч.

Голы Мбаппе и Жиру принесли Франции победу над Австрией:

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