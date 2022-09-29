Видеообзор матча Кубка России «Урал» — «Торпедо»

Вчера, 28 сентября, «Урал» принимал московское «Торпедо» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0. Судьбу матча решил быстрый гол в исполнении хозяев.

Видеообзор матча «Урал» — «Торпедо»:

Единственный мяч в этой встрече был забит уже на первой минуте. Своим шансом великолепно распорядился нападающий Алексей Каштанов, который поразил ворота Александра Довбни.

«Урал» набрал шесть очков в трёх матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Московское «Торпедо» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются московский ЦСКА (6) и «Сочи» (0).