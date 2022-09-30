Лучший бомбардир «Пари НН»: при Галактионове у меня больше моментов, чем при Кержакове

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов рассказал о разнице между Михаилом Галактионовым, сейчас возглавляющим клуб, и бывшим главным тренером нижегородцев Александром Кержаковым. В текущем сезоне Сулейманов забил 5 голов в 9 играх РПЛ, в прошлом чемпионате в 25 матчах от отличился один раз.
«С приходом Михаила Галактионова в «Пари НН» наш футбол стал более открытым, командные взаимодействия изменились. Если по-простому, то у меня теперь больше моментов. Как у нападающего появилось много индивидуальных тренировок – удары, завершение, открывания, выбор позиции в зависимости от ситуации. Развиваем голевое чутье и нацеленность на ворота. Хвалят за импровизацию в штрафной площади. Были ли подобные занятия при Кержакове? Были, но не такие.
После смены главного тренера мне было намного легче перестроиться на новые требования, чем остальным, ведь мы пересекались в молодёжной сборной… Когда Михаил Михайлович пришёл, стало тепло на душе. Подумал: «Сейчас вот-вот пойдёт». Так и получилось!» — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
- 30 сентября 2022
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