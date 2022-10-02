Едвай: результаты «Локо» — полное дерьмо. Но я верю в Циннбауэра

Защитник «Локомотива» Тин Едвай раскритиковал свою команду за неудачные результаты на старте сезона-2022/2023. Тем не менее хорватский футболист поддержал нынешнего главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.
«Результаты «Локомотива» — полное дерьмо. Это абсолютно так. Я не знаю, как найти выход из этой ситуации. В матче с «Уралом» мы выглядели неплохо вначале, но потом пропустили ненужный гол плюс красная карточка, после которой нам было сложно вернуться… Мы не могли контролировать мяч, выигрывать верховую борьбу.
Я ничего не знаю об отставке главного тренера. Он остаётся на своем посту, мы остаёмся с ним — мы вместе. Мы делаем одно дело, и у нас общая проблема. Команда выполняет все его требования. Как я уже сказал, мы поддерживаем друг друга. Безусловно, я верю в Циннбауэра», — приводит слова Едвая «РБ Спорт».
Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в 11 турах чемпионата России. Московский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.
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