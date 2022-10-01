Близкий, но опасный выезд ЦСКА. 11-й тур РПЛ — онлайн

Привет! Футбол в России теперь идёт фактически нон-стоп. Только очередной раунд Кубка откатали, как новый тур РПЛ подоспел. Сегодня, в первый день октября, стартует 11-й. Игровой день откроют «Оренбург» и «Сочи». Первая встреча команд за два года.

У игры «Химок» с ЦСКА подтекст очевиден: Спартак Гогниев против почти родного клуба. Нет никаких сомнений, что тренер подмосковного клуба и сам будет сверхмотивирован, и своих футболистов настроит как следует. Лишь бы не перегорели и не опозорились, как в Кубке.

«Локомотив» разгромом «Химок» потешил своих болельщиков, но в чемпионате дела у команды по-прежнему плохи: всего очко от зоны стыков. Домашний матч с «Уралом» — хорошая возможность подправить положение в таблице. Или нет? Виктор Гончаренко с этим точно не согласится.