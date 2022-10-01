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Оренбург — Сочи. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Оренбург» — «Сочи», «Химки» — ЦСКА, «Локо» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матчей 11-го тура РПЛ, где смотреть

Близкий, но опасный выезд ЦСКА. 11-й тур РПЛ — онлайн
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Спартак Гогниев
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Привет! Футбол в России теперь идёт фактически нон-стоп. Только очередной раунд Кубка откатали, как новый тур РПЛ подоспел. Сегодня, в первый день октября, стартует 11-й. Игровой день откроют «Оренбург» и «Сочи». Первая встреча команд за два года.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
01 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Сочи
Сочи
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У игры «Химок» с ЦСКА подтекст очевиден: Спартак Гогниев против почти родного клуба. Нет никаких сомнений, что тренер подмосковного клуба и сам будет сверхмотивирован, и своих футболистов настроит как следует. Лишь бы не перегорели и не опозорились, как в Кубке.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
01 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
ЦСКА
Москва
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«Локомотив» разгромом «Химок» потешил своих болельщиков, но в чемпионате дела у команды по-прежнему плохи: всего очко от зоны стыков. Домашний матч с «Уралом» — хорошая возможность подправить положение в таблице. Или нет? Виктор Гончаренко с этим точно не согласится.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
01 октября 2022, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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