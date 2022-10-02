«Пари НН» — «Спартак»: Майга вывел хозяев вперёд на 37-й минуте

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Нижний Новгород» проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Спартаком». Стартовый свисток Евгения Кукуляка прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте: у «Пари НН» отличился Мамаду Майга: полузащитник получил пас перед штрафной, легко ушёл от Наиля Умярова с Антоном Зиньковским, продвинулся вперёд и из-под Михи Мевли пробил в ближний угол — Александр Селихов не дотянулся.

Обслуживает матч «Пари НН» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ему помогают Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).