«Пари НН» — «Спартак»: Майга вывел хозяев вперёд на 37-й минуте
Поделиться
Сегодня, 2 октября, на стадионе «Нижний Новгород» проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Спартаком». Стартовый свисток Евгения Кукуляка прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче был открыт на 37-й минуте: у «Пари НН» отличился Мамаду Майга: полузащитник получил пас перед штрафной, легко ушёл от Наиля Умярова с Антоном Зиньковским, продвинулся вперёд и из-под Михи Мевли пробил в ближний угол — Александр Селихов не дотянулся.
Обслуживает матч «Пари НН» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ему помогают Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
Комментарии
- 2 октября 2022
-
20:06
-
19:54
-
19:53
-
19:50
-
19:49
-
19:47
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:37
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:27
-
19:27
-
19:24
-
19:23
-
19:17
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:08
-
19:06
-
19:02
-
19:00
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:38
-
18:28
-
18:24
-
18:16
-
18:12
-
18:06
Партнерский контент