Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Зенит» — «Ростов», «Пари НН» — «Спартак», «Ахмат» — «Динамо», онлайн-трансляция матчей 11-го тура РПЛ, где смотреть

Новое испытание для «Зенита». Может, хотя бы Карпин остановит чемпиона? Онлайн тура РПЛ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Онлайн тура РПЛ
Комментарии
У «Динамо» непростой выезд в Грозный, а «Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде.

Друзья, всем привет! 11-й тур РПЛ в самом разгаре. Накануне, 1 октября, состоялись три матча, а сегодня, 2 октября, пройдут ещё четыре.

В 14:00 мск начнут играть аутсайдеры нашего чемпионата — «Факел» и «Торпедо». Очки нужны и тем и тем, поэтому скучно быть не должно.

Затем в 16:30 мск нас ждёт главный матч дня. «Зенит» уверенно возглавляет таблицу, но в гости к нему приедет опасный соперник — «Ростов». Команда Валерия Карпина в этом сезоне доказала, что может справиться практически с кем угодно. А такой фаворит по силам?

В 19:00 мск в Грозном начнётся матч «Ахмат» — «Динамо». Бело-голубые на неделе болезненно проиграли «Оренбургу» в Кубке России, поэтому нужно скорее реабилитироваться. Но сделать это будет непросто.

Параллельно пройдёт матч «Пари НН» — «Спартак». Красно-белые после серии неудачных результатов победили «Локомотив» и разгромили «Зенит» в Кубке России. В этот раз соперник поскромнее, но играть придётся в гостях.

В этом материале мы будем следить за главными событиями в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Торпедо М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
 Купить билет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022