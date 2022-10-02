У «Динамо» непростой выезд в Грозный, а «Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде.

Новое испытание для «Зенита». Может, хотя бы Карпин остановит чемпиона? Онлайн тура РПЛ

Друзья, всем привет! 11-й тур РПЛ в самом разгаре. Накануне, 1 октября, состоялись три матча, а сегодня, 2 октября, пройдут ещё четыре.

В 14:00 мск начнут играть аутсайдеры нашего чемпионата — «Факел» и «Торпедо». Очки нужны и тем и тем, поэтому скучно быть не должно.

Затем в 16:30 мск нас ждёт главный матч дня. «Зенит» уверенно возглавляет таблицу, но в гости к нему приедет опасный соперник — «Ростов». Команда Валерия Карпина в этом сезоне доказала, что может справиться практически с кем угодно. А такой фаворит по силам?

В 19:00 мск в Грозном начнётся матч «Ахмат» — «Динамо». Бело-голубые на неделе болезненно проиграли «Оренбургу» в Кубке России, поэтому нужно скорее реабилитироваться. Но сделать это будет непросто.

Параллельно пройдёт матч «Пари НН» — «Спартак». Красно-белые после серии неудачных результатов победили «Локомотив» и разгромили «Зенит» в Кубке России. В этот раз соперник поскромнее, но играть придётся в гостях.

В этом материале мы будем следить за главными событиями в режиме онлайн. Присоединяйтесь!