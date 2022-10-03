Аллегри — о победе «Ювентуса» над «Болоньей»: почти не могли в это поверить

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Болоньей» (3:0) в матче 8-го тура итальянской Серии А, а также высказался о позиции команды в турнирной таблице.

«Мне понравился дух, сплочённость команды, за исключением того, что в конце первого тайма мы ошиблись в нескольких атакующих действиях. Мы должны были снизить темп и больше держать мяч в таких ситуациях.

Мы не выигрывали целый месяц и почти не могли в это поверить, когда вернулись в раздевалку. Теперь нам нужно вести себя сдержанно, помнить, что мы всё ещё далеко позади, и прежде всего мы должны направить наши силы на Лигу чемпионов.

Мы не можем сократить разницу с другими командами [в чемпионате] за один раз, нам нужно возвращаться постепенно, шаг за шагом, и, надеюсь, мы сможем сократить разрыв. Мы сделали это в прошлом сезоне, и уверен, что сможем сделать это снова», — цитирует слова Аллегри Football Italia.

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