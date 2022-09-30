Аллегри судится с бывшей женой по делу о растрате и нарушении семейных обязательств
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подал в суд на бывшую жену Клаудию Уги, которую обвинил в растратах, а также и нарушении семейных обязательств, сообщает La Stampa.
Аллегри обвиняет бывшую жену в том, что она использовала деньги для поддержки 11-летнего сына для себя и для оплаты обучения в университете своей старшей дочери, от предыдущих отношений.
Среди спорных расходов с 2019 по 2021 годы также покупка дома в Ливорно в период карантина и финансовые вложения.
На суде адвокат подтвердив, что деньги были использованы для всей семьи. Расследование провела финансовая полиция, которая насчитала более € 200 тыс. неправомерных расходов из € 600 тыс., полученных женщиной за последние годы. Судебное заседание перенесли на 8 ноября.
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