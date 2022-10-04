Агент нападающего ЦСКА Яковлева рассказал о будущем игрока

Антон Железняков, представляющий интересы российского нападающего московского ЦСКА Владислава Яковлева, высказался о будущем футболиста.



«С «Химками» он вышел на полчаса, больше Заболотного отыграл. В команде есть конкуренция. Чалов, который играет на позиции чистого нападающего, сейчас здорово выглядит. Это нормальный процесс.



Нас не отпустили в аренду, были варианты из РПЛ. Сказали, что игрок нужен команде, так как есть матчи Кубка России, травмы и дисквалификации других футболистов. Влад терпит, профессиональный игрок должен иметь терпение. Надо работать, вот и всё. Зимой в аренду? Вполне возможно», – приводит Железнякова Metaratings.

ЦСКА набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.