Агент нападающего ЦСКА Яковлева рассказал о будущем игрока
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Антон Железняков, представляющий интересы российского нападающего московского ЦСКА Владислава Яковлева, высказался о будущем футболиста.
«С «Химками» он вышел на полчаса, больше Заболотного отыграл. В команде есть конкуренция. Чалов, который играет на позиции чистого нападающего, сейчас здорово выглядит. Это нормальный процесс.
Нас не отпустили в аренду, были варианты из РПЛ. Сказали, что игрок нужен команде, так как есть матчи Кубка России, травмы и дисквалификации других футболистов. Влад терпит, профессиональный игрок должен иметь терпение. Надо работать, вот и всё. Зимой в аренду? Вполне возможно», – приводит Железнякова Metaratings.
ЦСКА набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
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