Глава ФНЛ: мы создали медицинский комитет. Цель — безвозмездно делать операции футболистам

Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что лига намерена безвозмездно совершать несколько видов операций для российских футболистов.
«Один из комитетов, который мы хотим создать — комитет развития футбола. Второй — медицинский, который уже создан. Уже создан третий комитет по маркетингу и коммерции.
Что касается проектов, которые мы уже сделали, то это медицинская помощь футболистам, имеющим российское гражданство. Цель данного проекта — безвозмездно делать операции футболистам на плечевом, коленном, голеностопном суставах. Второй проект — вторая карьера. Это помощь футболистам реанимировать свою карьеру.
Также планируются такие проекты, как образовательные программы и система распределения доходов», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 4 октября 2022
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