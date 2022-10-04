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Глава ФНЛ: мы создали медицинский комитет. Цель — безвозмездно делать операции футболистам

Глава ФНЛ: мы создали медицинский комитет. Цель — безвозмездно делать операции футболистам
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что лига намерена безвозмездно совершать несколько видов операций для российских футболистов.

«Один из комитетов, который мы хотим создать — комитет развития футбола. Второй — медицинский, который уже создан. Уже создан третий комитет по маркетингу и коммерции.

Что касается проектов, которые мы уже сделали, то это медицинская помощь футболистам, имеющим российское гражданство. Цель данного проекта — безвозмездно делать операции футболистам на плечевом, коленном, голеностопном суставах. Второй проект — вторая карьера. Это помощь футболистам реанимировать свою карьеру.

Также планируются такие проекты, как образовательные программы и система распределения доходов», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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