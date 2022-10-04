«Марсель» разгромил «Спортинг» и набрал первые очки в Лиге чемпионов

Сегодня, 4 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марселем» и «Спортингом». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.



Счёт на первой минуте открыл нападающий лиссабонцев Франсиску Тринкан. Спустя 11 минут Алексис Санчес восстановил равенство на табло. Спустя три минуты Амин Арит после передачи Жонатана Клосса вывел марсельцев вперёд. Затем Леонардо Балерди укрепил преимущество французского клуба, а в конце встречи Шансель Мбемба довёл счёт до разгромного и финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Игора Тудора со счётом 4:1.

При этом игрок гостей Антонио Адан был удалён. После сегодняшнего выигрыша «Марсель» набрал первые очки в турнире. До этого провансальцы потерпели два поражения.