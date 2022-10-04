Кварацхелия набрал 9 очков по системе «гол+пас» в 11 играх за «Наполи»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия набрал девять результативных баллов по системе «гол+пас» в 11 матчах за неаполитанский клуб.

В трёх матчах Лиги чемпионов грузин забил один гол и отдал две результативные передачи. Отметим, что для игрока гол в ворота «Аякса» в сегодняшнем матче стал дебютным в Лиге чемпионов. Он обыгрался с Распадори на входе в штрафную, оказавшись в её левой части один на один с голкипером «Аякса» Ремко Пасвером, и технично пробил мимо голкипера в ворота. В Серии А в восьми матчах чемпионата хавбек отметился пятью голами и одним результативным пасом.

Отметим, что Кварацхелия также стал автором голевой передачи на Джованни Ди Лоренцо в первом тайме, после гола которого «Наполи» повёл со счётом 2:1. Также у гостей отличились Джакомо Распадори (дубль) и Пётр Зелиньски, единственный гол «Аякса» забил Мохаммед Кудус.