Исполком РФС утвердил состав комитета по этике и апелляционного комитета

Исполком Российского футбольного союза утвердил состав комитета по этике на заседании, которое прошло сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба организации.
Председатель: Андрей Стукалов;
Заместитель председателя: Игорь Фатов;
Члены комитета: Виталий Назаров, Артём Анучкин, Дарья Короткова, Константин Ларионов, Александр Кикнадзе, Алексей Дарков, Павел Новиков;
Ответственный секретарь: Алексей Ершов.
Также исполком Российского футбольного союза утвердил состав апелляционного комитета.
Председатель: Илья Васильев;
Заместитель председателя: Артур Егиян;
Члены комитета: Татьяна Ермакова, Егор Васильев, Тимур Мельник, Денис Воронцов;
Ответственный секретарь: Ани Геворгян.
Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
- 5 октября 2022
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