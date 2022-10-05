Исполком РФС утвердил состав комитета по этике и апелляционного комитета

Исполком Российского футбольного союза утвердил состав комитета по этике на заседании, которое прошло сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба организации.



Председатель: Андрей Стукалов;

Заместитель председателя: Игорь Фатов;

Члены комитета: Виталий Назаров, Артём Анучкин, Дарья Короткова, Константин Ларионов, Александр Кикнадзе, Алексей Дарков, Павел Новиков;

Ответственный секретарь: Алексей Ершов.



Также исполком Российского футбольного союза утвердил состав апелляционного комитета.



Председатель: Илья Васильев;

Заместитель председателя: Артур Егиян;

Члены комитета: Татьяна Ермакова, Егор Васильев, Тимур Мельник, Денис Воронцов;

Ответственный секретарь: Ани Геворгян.



Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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