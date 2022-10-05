Исполком РФС утвердил состав комитета сборных команд на заседании, которое прошло сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба организации. В него вошли:



Председатель: Никита Симонян;

Заместитель председателя: Андрей Лексаков;

Ответственный секретарь: Сергей Симкачёв;

Члены комитета: Валерий Карпин, Юрий Красножан, Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семён Андреев, Леонид Слуцкий, Олег Корнаухов, Максим Савостин, Сергей Овчинников.



Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2022 году национальная команда планирует провести ещё два товарищеских матча.