Исполком РФС утвердил состав комитета сборных команд на заседании, которое прошло сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба организации. В него вошли:
Председатель: Никита Симонян;
Заместитель председателя: Андрей Лексаков;
Ответственный секретарь: Сергей Симкачёв;
Члены комитета: Валерий Карпин, Юрий Красножан, Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семён Андреев, Леонид Слуцкий, Олег Корнаухов, Максим Савостин, Сергей Овчинников.
Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2022 году национальная команда планирует провести ещё два товарищеских матча.
- 5 октября 2022
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