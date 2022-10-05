Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Исполком РФС утвердил состав комитета сборных команд

Исполком РФС утвердил состав комитета сборных команд
Комментарии

Исполком РФС утвердил состав комитета сборных команд на заседании, которое прошло сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба организации. В него вошли:

Председатель: Никита Симонян;
Заместитель председателя: Андрей Лексаков;
Ответственный секретарь: Сергей Симкачёв;
Члены комитета: Валерий Карпин, Юрий Красножан, Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семён Андреев, Леонид Слуцкий, Олег Корнаухов, Максим Савостин, Сергей Овчинников.

Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2022 году национальная команда планирует провести ещё два товарищеских матча.

Россия может сыграть со сборной легионеров РПЛ. Вот примерный состав соперника Карпина Россия может сыграть со сборной легионеров РПЛ. Вот примерный состав соперника Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022