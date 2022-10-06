Месси: скучаю по Агуэро, у нас с ним замечательная дружба
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим форвардом сборной Аргентины Серхио Агуэро. По ходу прошлого сезона Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем.
«Конечно, я скучаю по Агуэро. У нас с ним замечательная дружба. Он всегда говорит, что думает. И Кун всегда был таким, очень милый, искренний человек, в котором нет места злобе. Иногда он совсем невинный и наивный. Он чувствует это сам», — цитирует Месси BarcaUniverse.
Ранее Месси признался, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет для него последним в карьере. При этом пока неизвестно, когда Лионель планирует завершить карьеру. Следующим летом у него истекает контракт с «ПСЖ».
Главные враги Лионеля Месси в футболе
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