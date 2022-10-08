Главный тренер «Динамо» Йоканович высказался о неудачных результатах команды

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после ничейного матча с ЦСКА (1:1) прокомментировал последние неудачные результаты своей команды.

«Чтобы вернуться на победный путь, нужно терпение и усердная работа. Я понимаю, что много критики после последних матчей — в сторону игроков, тренеров. Это часть футбола. И фанаты, и пресса ждут от нас новых шагов, развития, командной игры. Нельзя сравнивать нынешнюю команду и версию прошлого сезона. Когда команда теряет одного важного игрока, это уже влияет, а мы потеряли многих. За такой короткий срок сложно наладить связи и найти ключи. Нашим новичкам нужно некоторое время на адаптацию. Мы храбро движемся вперёд. Убеждены, что победы ещё придут», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.