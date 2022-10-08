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Главный тренер «Динамо» Йоканович назвал справедливым ничейный результат в матче с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Йоканович назвал справедливым ничейный результат в матче с ЦСКА
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«Обе команды показали интересный футбол, ЦСКА показал свой стиль, сыграл в свою игру. Нам не хватало мастерства и хладнокровия в первом тайме, не хватало уверенности, было много ошибок. Второй тайм сыграли лучше, бились, создавались моменты. Считаю, результат справедлив.

Опасность исходила не только от латералей ЦСКА, но и от их вингеров. Нам не хватало мастерства в центре поля. Изначально мы говорили, что в центре у соперника два опорника — мы должны были использовать это пространство», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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