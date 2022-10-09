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Анчелотти — о победе над «Хетафе»: «Реал» не мог решить исход, интрига держалась до конца

Анчелотти — о победе над «Хетафе»: «Реал» не мог решить исход, интрига держалась до конца
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги встречи с «Хетафе» (1:0) в рамках испанской Примеры.

«Мы контролировали игру с самого начала, очевидно, нам помогло, что мы рано повели в счёте. Но мы не могли решить исход окончательно, интрига держалась до конца. Нам не поставили пенальти, не засчитали гол из-за офсайда. Мы выполнили свою задачу, сыграв уверенно в обороне: Милитао и Рюдигер провели отличный матч, как и Тчуамени.

Сегодня я попросил игроков не рисковать с пасами, контролировать мяч. Нам удалось сохранить ворота сухими. Мы становимся лучше.

Пока не очень понятно, кто сыграет во вторник [с «Шахтёром»], посмотрим, кто появится на поле в игре с «Барселоной». Ещё есть время подумать», – цитирует Анчелотти AS.

«Реал» Мадрид чудом не забивает в матче с «Хетафе»:

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