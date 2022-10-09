Дмитрий Сенников – о «Локомотиве»: в последних матчах даже игры не было видно
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора московского клуба и отставке главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.
«Увольнения логичны — пять поражений подряд, а «Локомотив» внизу турнирной таблицы. В последних матчах даже игры не было видно. Развитие, которое предполагалось, остановилось на месте. Постоянная смена тренеров — Рангник уехал, затем Гисдоль, Комппер… Такая частая смена тренера не может идти на пользу команде. Если ты идёшь одной такой методикой, то нужно было назначить постоянного, чтобы хотя бы кто-то задержался», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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