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«Лацио» в меньшинстве упустил победу над «Штурмом», дважды ведя по ходу матча

«Лацио» в меньшинстве упустил победу над «Штурмом», дважды ведя по ходу матча
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Сегодня, 13 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги Европы, в котором «Лацио» принимал австрийский «Штурм». Матч проходил на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Первыми в матче отличились хозяева, когда на 45-й минуте Чиро Иммобиле реализовал 11-метровый удар. Через две минуты римляне остались в меньшинстве, когда вторую жёлтую карточку в матче получил Мануэль Лаццари. На 56-й минуте Вильям Вик с передачи Александера Прасса сравнял счёт во встрече. На 72-й минуте Педро Родригес после точного паса Фелипе Андерсона снова вывел «орлов» вперёд. На 83-й минуте австрийцы вновь сравняли — свой второй гол забил Вильям Вик, результативную передачу оформил Томи Хорват. В оставшееся время встречи «Лацио» не смог вырвать победу в этом матче. Финальный свисток арбитра сигнализировал о результативной ничьей со счётом 2:2.

Лига Европы. Группа F. 4-й тур
13 октября 2022, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
2 : 2
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Иммобиле – 45' (пен)   1:1 Вик – 56'   2:1 Родригес – 71'   2:2 Вик – 83'
Удаления: Лаццари – 45+2' / нет
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