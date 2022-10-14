«Лацио» в меньшинстве упустил победу над «Штурмом», дважды ведя по ходу матча

Сегодня, 13 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги Европы, в котором «Лацио» принимал австрийский «Штурм». Матч проходил на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Первыми в матче отличились хозяева, когда на 45-й минуте Чиро Иммобиле реализовал 11-метровый удар. Через две минуты римляне остались в меньшинстве, когда вторую жёлтую карточку в матче получил Мануэль Лаццари. На 56-й минуте Вильям Вик с передачи Александера Прасса сравнял счёт во встрече. На 72-й минуте Педро Родригес после точного паса Фелипе Андерсона снова вывел «орлов» вперёд. На 83-й минуте австрийцы вновь сравняли — свой второй гол забил Вильям Вик, результативную передачу оформил Томи Хорват. В оставшееся время встречи «Лацио» не смог вырвать победу в этом матче. Финальный свисток арбитра сигнализировал о результативной ничьей со счётом 2:2.