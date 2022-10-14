«Спартак» объявил о продлении контракта с Селиховым до 2025 года

Вратарь «Спартака» Александр Селихов подписал новый контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года с возможностью продления ещё на сезон.
28-летний Селихов стал игроком «Спартака» в конце 2016 года, перейдя из «Амкара». В 66 матчах за московскую команду вратарь пропустил 75 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Нынешнее соглашение между сторонами истекало в конце 2022 года (информация Transfermarkt).
Селихов большинство матчей в «Спартаке» пропустил из-за травм и болезней, которых за московское время карьеры у Александра восемь. Из-за них он не смог принять участие в 65 матчах. Однако после возвращения в строй в позапрошлом сезоне, Селихов начал завоевывать место в основном составе, провёл несколько выдающихся матчей, в том числе и на групповом этапе Лиги Европы, вернув себе статус основного вратаря «Спартака».
«Спартак» в огне, но нашёлся матч покруче. Обзор 12-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #21:
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