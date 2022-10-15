Де Йонг: знал, что буду реже выходить в старте за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о периоде, когда ходили слухи о его продаже в другие клубы, а также прокомментировал свою роль резервиста в составе команды.
«В мае я решил, что хочу остаться. Мое мнение никогда не менялось за весь этот период. Я оставался спокойным. Но потом ты осознаёшь, что отовсюду на тебя исходит давление: из газет, от президента — отовсюду. Но я хотел остаться в «Барсе», так что это меня никогда не смущало.
Отношения с Хави? Мы мало с ним общаемся, но говорим только о футболе. Я знал, что буду играть меньше минут в начале сезона. Я хочу снова стать обладателем титула. В матче с «Баварией» я не был в стартовом составе, и я надеюсь, что выйду на поле в игре с «Реалом». Возможно, Хави уже всё решил, но обычно мы не узнаём об этом до самого дня матча», — цитирует де Йонга издание Marca.
«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 15 октября 2022
-
20:24
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:05
-
20:01
-
19:57
-
19:52
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:41
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:38
-
17:21
-
17:20