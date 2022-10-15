Де Йонг: знал, что буду реже выходить в старте за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о периоде, когда ходили слухи о его продаже в другие клубы, а также прокомментировал свою роль резервиста в составе команды.

«В мае я решил, что хочу остаться. Мое мнение никогда не менялось за весь этот период. Я оставался спокойным. Но потом ты осознаёшь, что отовсюду на тебя исходит давление: из газет, от президента — отовсюду. Но я хотел остаться в «Барсе», так что это меня никогда не смущало.

Отношения с Хави? Мы мало с ним общаемся, но говорим только о футболе. Я знал, что буду играть меньше минут в начале сезона. Я хочу снова стать обладателем титула. В матче с «Баварией» я не был в стартовом составе, и я надеюсь, что выйду на поле в игре с «Реалом». Возможно, Хави уже всё решил, но обычно мы не узнаём об этом до самого дня матча», — цитирует де Йонга издание Marca.

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