Хави назвал причину, из-за которой он уйдёт из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча с мадридским «Реалом» в 9-м туре чемпионата Испании высказался о настроениях в болельщицких рядах сине-гранатовых.
«Я понимаю сомнения фанатов, но я знаю, где я. Я пришёл в «Барселону», чтобы переломить ситуацию, и мы можем этого добиться. Когда я пойму, что это невозможно, я скажу об этом. Посмотрим, как сложится сезон. Я не перестану пытаться. В тот день, когда я не увижу это, уйду. Я вижу, что у «Барселоны» впереди хорошее время. Я не буду проблемой для клуба.
Мы тоже разочарованы. Всё будет подвергаться сомнению: игроки, тренер, трансферы. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Мы сыграли вничью с «Интером», чего у нас не должно было быть, потому что с клуба максимальный спрос», — приводит слова Хави Globo.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится завтра, 16 октября. Начало – в 17:15 мск.
Видеообзор. «Барселона» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур:
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