Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин дал совет юным футболистам и поделился мнением, в каком возрасте стоит отдавать детей на футбол.
«Совет юным футболистам? Записывайтесь заранее в школы и спортивные секции.
Я пошёл на футбол, когда пошёл в первый класс. В принципе, я бы не лишал ребёнка детства, не отдавал бы столь рано – в 4-5 лет. Нужно полностью насладиться детством, а потом уже чтоб ребёнок осознанно погружался в учёбу и занимался любимым делом», — сказал Кокорин в эфире «Русского радио Кипр».
31 августа 2022 года Кокорин на правах аренды перешёл в лимасольский «Арис» до конца сезона-2022/2023. Форвард дебютировал 2 сентября 2022 года в матче с «Олимпиакосом» из Никосии и отметился голевой передачей. 15 сентября забил первый гол в матче с «Кармиотиссой Полемидион» (1:2), этот мяч стал для Кокорина первым за 655 дней.
Первый гол Кокорина за 655 дней:
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