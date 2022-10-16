Александр Кокорин рассказал, как его приняли в «Арисе»

Российский легионер «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин, выступающий за команду на правах аренды, рассказал, как его приняли партнёры по команде.

«В команде меня приняли шикарно. У нас в команде два игрока, которые говорят по-русски, и тренер тоже разговаривает по-русски. Поэтому мне было очень просто с этим. Приняли быстро, потому что времени на адаптацию особо не было. Начинался чемпионат, и нужно было побыстрее вливаться в команду. Скажем так, с самолёта на матч приехал, и мы тогда крупно выиграли. Сразу вкатился очень хорошо.



Здесь молодые ребята, и я где-то стараюсь поделиться с ними своим опытом. Допустим, подсказываю, какие шипы подобрать для бутс перед матчем. То есть мелочи, с которыми я за карьеру сталкивался, а ребята только к этому подходят. Ничего особенного.



Меня на день рождения Погба поздравлял, и ребята спрашивают: «Как ты с ним пересёкся?» Я говорю: «Футбольный мир тесен. Когда-то играл против него, и мы обратились к его другу, который с ним в команде. Так записали видео». Такие истории им интересны», — сказал Кокорин в эфире «Русского радио Кипр».