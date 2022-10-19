Перес — о «Золотом мяче» для вратарей: возможно, однажды Куртуа станет лучшим игроком

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на слова голкипера мадридского клуба Тибо Куртуа, который ранее заявил, что вратарь в принципе не может выиграть «Золотой мяч».



«Трофей Льва Яшина — почётная награда, и Куртуа — лучший вратарь мира. Возможно, однажды он сможет стать лучшим футболистом мира и получить «Золотой мяч», — приводит слова Переса AS.



Напомним, Куртуа выиграл трофей Льва Яшина как лучший вратарь года. «Золотой мяч» по итогам 2022 года получил французский нападающий «Реала» Карим Бензема.



В минувшем сезоне Куртуа принял участие в 36 матчах испанской Примеры, пропустил 29 голов и в 16 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности… В Лиге чемпионов Куртуа провёл 13 встреч, пропустил 14 мячей и совершил суммарно 50 сейвов.

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?