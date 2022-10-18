Куртуа раскритиковал голосование за «Золотой мяч», напомнив о своей победе в ЛЧ и Ла Лиге

30-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подверг критике систему голосования за «Золотой мяч» от французской газеты France Football.

«Я уверен, что вратарь в принципе не может выиграть «Золотой мяч». Победителем этой награды стал Карим Бензема, и мы все согласны с этим. Но после такого сезона, в котором я выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, я оказываюсь на седьмом месте в голосовании. Это показывает, что вратарей не учитывают. При этом в десятке лучших нет и защитников. Ладно, хотя бы нам придумали ещё один приз (имени Льва Яшина. – Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Куртуа A Bola.

Напомним, в прошлом сезоне испанской Примеры вратарь провёл 36 встреч, в которых пропустил 29 мячей, а в 16 матчах отстоял на ноль. В Лиге чемпионов Куртуа провёл 13 встреч, пропустил 14 мячей и совершил суммарно 50 сейвов. По итогам сезона Куртуа стал чемпионом Испании, а также обладателем трофея Лиги чемпионов.

Куртуа парирует сильный удар Гризманна.

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