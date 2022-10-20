Аленичев: немного страшновато, когда думаешь, что 50 лет уже

Сегодня, 20 октября, бывшему футболисту и тренеру московского «Спартака» Дмитрию Аленичеву исполнилось 50 лет. Он рассказал, как чувствует себя в таком возрасте.
«Уже 50. Немного страшновато, когда думаешь, что 50 лет уже. Ёлки-палки! Столько всего пройдено. С другой стороны, чувствую себя, наверное, на 35. Потому что поддерживаю форму, разъезжаю по стране, участвую в различных футбольных мероприятиях. Во многих детских турнирах участвую, потому что для меня это особо важно. Так что 50 лет для меня — этого несколько грустновато даже. Чувствую себя немного опустошённым», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».
Аленичев является победителем Кубка УЕФА (2003) и Лиги чемпионов УЕФА (2004) в составе португальского «Порту».
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