ЦСКА и «Спартак» выдали лучшее дерби за несколько лет. Но кайф от него обламывает «Зенит»

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в центральном матче 13-го тура РПЛ. Воскресный футбольный вечер явно удался: дерби получилось событийным и ярким. Почему это лучшая заруба между армейцами и красно-белыми за несколько лет – в колонке Константина Кринского.

РПЛ ругают за низкую интенсивность. Но ЦСКА и «Спартак» не останавливались ни на секунду

В отрыве от счёта и результата — на «ВЭБ Арене» состоялся крутой матч. В первую очередь по интенсивности и сюжету. Команды не останавливались ни на секунду и перехватывали друг у друга инициативу. Первыми забили армейцы, затем спартаковцы отыгрались и даже вышли вперёд, а ЦСКА снова сравнял. И ведь кроме этого:

в первые минуты могли удалить Промеса, но дали жёлтую;

было подозрение на пенальти, но VAR 11-метровый не подтвердил;

тренеры сделали результативные замены – вышли Зиньковский (гол) и Маслов (пас), а также Обляков (пас);

по ударам в створ практически равенство (5 – 4);

много борьбы вылилось в восемь жёлтых карточек (по четыре у каждой команды), но при этом — ни одной красной;

в заключительные 10 минут и у тех, и других был шанс на победу.

Физическая готовность «Спартака» заслуживает отдельного упоминания. Красно-белые прессинговали и носились туда-обратно вдвое интенсивнее соперника: PPDA у спартаковцев – 9,21, у ЦСКА – 17,81 (чем показатель ниже, тем интенсивнее команда прессингует: цифра показывает среднее количество передач соперника перед тем, как команда вступает в отбор). Армейцы при этом сделали больше острых передач вблизи ворот оппонента: согласно показателю DEEP, таких было шесть, тогда как у красно-белых всего одна. Шестикратное превосходство!

Да и какими разными получились голы:

первый от Чалова – после заброса и обыгрыша Мевли на скорости;

мяч Зиньковского – чистое мастерство при исполнении дальнего удара;

гол Соболева – отличная реализация фланговой контратаки со смещением в середину;

второй от Чалова – замкнул головой после идеального флангового навеса Облякова.

А главное – никаких пенальти и удалений. Даже сомнительных! Ну не вау?

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Результативные замены Абаскаля и Федотова – мощь. Каждый исправил свои ошибки

Матч-менеджмент – не самая сильная черта тренеров РПЛ, но в дерби каждый из специалистов это опроверг. Гильермо Абаскаль в перерыве убрал с поля Миху Мевлю – из-под него забил Чалов + ещё несколько моментов пришли из зоны словенца.

Маслов сыграл надёжнее – да ещё и сделал голевую на Зиньковского. Антон заменил более оборонительного Литвинова и забил уже спустя три минуты после выхода. Кроме того, коуч гостей трижды менял схему (4-3-3 → 3-4-3 → 4-4-2) и подстраивался под обстоятельства.

Владимир Федотов не отставал. Ещё до дерби он рассказал про небольшой конфликт с Хорхе Карраскалем. Тренер объяснил, что латиноамериканцы не очень любят отрабатывать без мяча, а это важнейший аспект игры. Зиньковский забил как раз из-под колумбийца – тот лишь обозначил опеку и не сблизился с оппонентом.

Более универсальный Обляков не только добавил вариативности и сделал изумительный ассист на Чалова, но и помог ЦСКА во владении – после выхода Ивана мяч у хозяев держался лучше.

Это было лучшее дерби за несколько лет. Как минимум за три последних сезона

В обозначенный период команды встречались семь раз, и только в нынешнем случае вопросов по самоотдаче и накалу не возникло:

2020/2021 – 2:0 в пользу ЦСКА с дублем Влашича и удалением Зобнина; 3:1 в пользу ЦСКА с голами Магнуссона, Влашича и Эджуке + гол Понсе; 1:0 в пользу «Спартака» с удалением Ахметова и голом Ларссона;

2021/2022 – 1:0 в пользу ЦСКА с голом и удалением Заболотного; 2:0 в пользу ЦСКА с голами Языджи и Зайнутдинова; 1:0 в пользу «Спартака» с голом Бакаева с пенальти и удалением Гбамена;

2022/2023 – отличные 2:2.

Последний раз до этого классное по фактуре дерби случалось в сезоне-2019/2020. В четвертьфинале Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА – 3:2: Красно-белые дважды быстро отличились усилиями Бакаева и Понсе, а соперник отыгрался ещё в первом тайме благодаря Дивееву и Ахметову. Победный спартаковцы забили уже в экстра-тайме, команду в следующую стадию вытащил Ларссон.

Что мы увидели вчера? Яркие 2:2 без отскоков – с реально равным футболом, нескончаемым сопротивлением и интригой до финального свистка. А главное – ни одна из команд не может себя в чём-то винить: никто не запорол момент на последних секундах, не привёз 11-метровый, не удалился. Да и к работе Сергея Карасёва нет больших претензий. Идеально!

Жаль только, что весь кайф от вчерашнего дерби обламывает «Зенит». Если смотреть на таблицу РПЛ от второго места и ниже – есть и борьба, и неожиданные результаты, и огонь в глазах в матчах между лидерами. Но стоит чуть проскроллить наверх, ожидаемо появляется первое место – а там с отрывом находится многолетний чемпион. И сразу все эти зарубы между ЦСКА, «Спартаком», «Ростовом» и кем хотите ещё теряют глобальный смысл.

В рамках отдельного вечера и даже выходных мы получаем сумасшедшие впечатления. Но на дистанции, к сожалению, это не приносит удовлетворения. Ведь уже пятый сезон подряд интрига в РПЛ находится в глубоком анабиозе.