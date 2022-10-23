«Запомню день на всю жизнь». Зорин — о дебюте за «Спартак» в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин поделился эмоциями после дебюта в Российской Премьер-Лиге в матче с «Химками» (5:0). 18-летний Зорин вышел на поле на 65-й минуте и отметился голевой передачей.



«Только положительные, потому что победили с крупным счётом. Ещё в матче, где дебютировал и отдал голевую передачу. Запомню день на всю жизнь. Дебютировать за «Спартак» — мечта детства», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Торпедо». Игра состоится в воскресенье, 30 октября, начало — в 16:30 мск.