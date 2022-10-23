Два молодых футболиста «Спартака» дебютировали в РПЛ в матче с «Химками»

«Спартак» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 5:0.
На 85-й минуте на поле вышел 19-летний полузащитник Виталий Шитов, для которого этот матч стал первым в рамках РПЛ. Также на 65-й минуте в чемпионате России дебютировал 18-летний Даниил Зорин.
Напомним, в прошедшем матче в составе «Спартака» отличились Шамар Николсон (дубль), Михаил Игнатов, Павел Мелёшин и Павел Маслов.
Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 встреч. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Торпедо». Игра состоится в воскресенье, 30 октября, начало — в 15:30 мск.
Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки»:
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