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Карпукас: буду счастлив всю карьеру провести в «Локомотиве»

Карпукас: буду счастлив всю карьеру провести в «Локомотиве»
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Футболист «Локомотива» Артём Карпукас признался, что всегда являлся поклонником московского клуба. Игрок считает, что ему очень повезло, ведь он играет в своей любимой команде. В связи с этим Карпукас заявил о готовности играть за «Локо» до конца карьеры.

«Мне повезло, что я сочетаю два качества в себе — и футболиста, и болельщика. Мне повезло, что я играю в любимом клубе, и это большая честь для меня. Я бы с удовольствием остался здесь на протяжении всей карьеры. Я не могу загадывать, но, конечно, я был бы счастлив всю карьеру провести в «Локомотиве», — приводит слова Карпукаса официальный сайт железнодорожников.

Напомним, Карпукас является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Артём провёл за московскую команду 15 матчей во всех турнирах.

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